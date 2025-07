Davide Borraccino | dalla gavetta alla vittoria di Catania con Daniele Lupo

Nella nuova puntata di Beach Zone, incontriamo Davide Borraccino, il talento emergente del beach volley italiano. Dalla gavetta alle vittorie, la sua determinazione e passione lo hanno portato a conquistare il suo primo trionfo in coppia con Daniele Lupo, sotto la guida di Dionisio Lequaglie e Fosco Cicola. Scopriamo insieme il percorso affascinante di un atleta che, passo dopo passo, sta scrivendo il suo nome nel mondo del volley sulla sabbia.

Nella nuova puntata di Beach Zone, ospite Davide Borraccino, il nuovo compagno del vice-campione olimpico di Rio Daniele Lupo. I due, allenati da Dionisio Lequaglie e Fosco Cicola, hanno conquistato domenica scorsa la prima vittoria insieme in una tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley a Catania, appena al loro secondo torneo da coppia ufficiale. Borraccino racconta la sua storia, il percorso che lo ha portato a giocare al fianco di uno dei più forti beacher italiani, e le emozioni della recente vittoria sulla sabbia siciliana.? Conducono Simona Bastiani ed Enrico Spada. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Davide Borraccino: dalla gavetta alla vittoria di Catania con Daniele Lupo

