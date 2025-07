La Nigeria reagisce | test rapidi fatti in casa per Hiv e malaria dopo il ritiro degli aiuti USA

Dopo il ritiro degli aiuti statunitensi, la Nigeria si trova a dover reagire rapidamente alla mancanza di test rapidi per HIV e malaria, strumenti fondamentali per la salute pubblica. In un contesto di risorse ridotte e sistemi sanitari fragili, il paese sta esplorando soluzioni innovative, come i test fatti in casa, per garantire diagnosi tempestive e salvare vite. La vera sfida è ora trasformare questa emergenza in un’opportunità di resilienza e autonomia.

Fino a poco tempo fa, se avessi chiesto a un operatore sanitario nigeriano l'origine dei test rapidi per Hiv e malaria, ti avrebbe risposto senza esitazione: dagli Stati Uniti. Programmi come Usaid e Pepfar hanno infatti garantito per anni la fornitura di milioni di kit diagnostici e farmaci essenziali, sostenendo un sistema sanitario pubblico fragile e costantemente sotto pressione. Nel solo 2024, Usaid aveva stanziato oltre 740 milioni di dollari per la Nigeria, una cifra che rendeva sostenibili le attività di prevenzione e trattamento delle due malattie più diffuse e insidiose del Paese. Ma adesso quella stagione di sostegno esterno sta sfumando, i fondi diminuiscono, i programmi si contraggono, la copertura diventa incerta e pericolosamente insufficiente, costringendo la Nigeria a fare una scelta.

