Spaccio di cocaina e hashish davanti al bar Cià Birretta di Milano scattano il blitz e la chiusura

Milano mette fine a un'ombra di illegalità davanti al bar 'Cià Birretta?'. Dopo un blitz della Polizia, il locale viene sospeso per 10 giorni per aver tollerato spaccio di cocaina e hashish. Un importante segnale di impegno contro il degrado urbano e la criminalità, che ribadisce come sicurezza e legalità siano priorità assolute per la città meneghina.

