Torino Anjorin è in città | arrivo e retroscena – VIDEO

Torino accoglie Anjorin, il nuovo centrocampista ex Empoli, con entusiasmo e curiosità. Un arrivedo ricco di retroscena e emozioni che segna l’inizio di un nuovo capitolo per i tifosi granata. Nel nostro video esclusivo, Lorenzo Bosca svela i dettagli di questa operazione di mercato e le prime impressioni sul giocatore, pronto a lasciare il suo segno sulla squadra e sui cuori dei supporter. La storia di Anjorin nel Toro sta per cominciare…

Torino, Anjorin è arrivato in città, ecco l’arrivo del centrocampista ex Empoli e i retroscena sul calciomercato granata. Il video esclusivo (Lorenzo Bosca – Inviato a Torino). Anjorin Torino, un matrimonio di parole che i fan granata impareranno a conoscere. E’ a tutti gli effetti iniziata l’esperienza del centrocampista all’ombra della Mole. Poco dopo le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, Anjorin è in città: arrivo e retroscena – VIDEO

In questa notizia si parla di: torino - anjorin - città - arrivo

Roma su Anjorin, ma il Torino fa sul serio: un vantaggio per i granata - Roma su Anjorin, ma il Torino fa sul serio: un vantaggio per i granata. Si avvicina un luglio decisivo in cui la Roma dovrà rinforzare la rosa di Gasperini, affrontando anche le cessioni di Angelino e N’Dicka.

Toro, centrocampo “Made in Chelsea” Il nuovo rinforzo in arrivo da Empoli, Tino Anjorin , porta con sé fisicità, tecnica e potenza . Diverso per caratteristiche rispetto a Ricci, sarà pronto a dare una nuova dimensione alla mediana granata ? Vai su Facebook

torinofc Vai su X

Torino, Tino Anjorin è arrivato in città | FOTO E VIDEO; Torino, Anjorin è arrivato in città: le ultime; Ricci al Milan è fatta. Adesso via libera per Anjorin al Torino.