Bper aumenta corrispettivo per l' ops su Popolare Sondrio

Il mondo bancario si prepara a una svolta importante: Bper ha deciso di aumentare il corrispettivo per l'offerta pubblica di scambio su Popolare Sondrio. Questa mossa strategica sottolinea l'impegno di Bper nel rafforzare la propria posizione, offrendo ai soci di Sondrio un pacchetto piĂą allettante e competitivo. Ma quali sono le implicazioni di questa decisione? Scopriamolo insieme.

Il consiglio di amministrazione di Bper ha deliberato di aumentare il corrispettivo dell' offerta pubblica di scambio su Popolare di Sondrio. Bper riconosce, per ciascuna azione di Sondrio portata in adesione all'offerta, un corrispettivo unitario, rappresentato dal corrispettivo in azioni indicato nel documento di offerta, pari a 1,450 azioni Bper di nuova emissione e da un corrispettivo aggiuntivo mediante una componente in denaro pari a 1,00 euro. Sulla base del prezzo ufficiale delle azioni di Bper rilevato alla chiusura del 5 febbraio scorso, pari a 6,570 euro, il corrispettivo unitario aumentato dal consiglio di amministrazione della banca esprime una valorizzazione monetaria pari a 10,527 per ciascuna azione di Popolare di Sondrio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bper aumenta corrispettivo per l'ops su Popolare Sondrio

In questa notizia si parla di: bper - corrispettivo - sondrio - popolare

Pop Sondrio: Cda, Ops Bper penalizza nostri azionisti nonostante corrispettivo congruo - La recente operazione di vendita aggressiva di Bper su Pop Sondrio sta sollevando molte polemiche tra gli azionisti.

Cda Popolare Sondrio su Ops Bper: “offerta congrua” ma “penalizza azionisti”. Ecco le ragioni, punto per punto • Il board ritiene il corrispettivo offerto da Bper congruo a livello finanziario, ma non mancano le critiche. Nella nota si legge: "La valori… Vai su X

Secondo l'istituto di credito valtellinese "non rispecchia il reale valore della banca"; secondo i potenziali acquirenti, invece, "il corrispettivo offerto è assolutamente congruo" ? Vai su Facebook

Bper aumenta corrispettivo per l'ops su Popolare Sondrio; BPS prende atto della scelta di Unipol, ma ribadisce: BPER non riconosce il reale valore; Il cda di Banca Popolare di Sondrio dopo l’adesione di Unipol all’Ops di Bper Banca: «La nostra posizione non cambia».

Bper aumenta corrispettivo per l'ops su Popolare Sondrio - Il consiglio di amministrazione di Bper ha deliberato di aumentare il corrispettivo dell'offerta pubblica di scambio su Popolare di Sondrio. Lo riporta ansa.it

Bper rilancia su Sondrio: un euro cash in più per blindare l’Ops - La banca modenese guarda al retail e ritocca l’offerta per accelerare le adesioni all’Ops su Popolare di Sondrio ... Riporta ilsole24ore.com