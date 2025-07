Rissa con l' equipaggio giocatore arrestato al rientro dal Mondiale per club

Una tensione esplosiva ha scosso il ritorno di Youcef Belaïli dagli Stati Uniti, dove aveva partecipato al Mondiale per club con l'Esperance Tunis. All’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi, il fantasista algerino è stato coinvolto in una rissa con membri dell’equipaggio Air France, culminata con il suo arresto. Un episodio che mette in discussione il suo comportamento e solleva interrogativi sulle conseguenze future. La vicenda si sta sviluppando rapidly…

Youcef Belaïli, fantasista dell'Esperance Tunis, è stato arrestato al rientro dagli Stati Uniti all'aeroporto Charles De Gaulle di Parigi. L'algerino, reduce dal Mondiale per club giocato con il club tunisino nel girone di Chelsea, Flamengo e Los Angeles FC, è stato fermato con l'accusa di aver aggredito alcuni membri dell'equipaggio del volo Air France che lo aveva riportato in Francia. Il giocatore è stato poi portato via dopo un diverbio con la polizia francese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rissa con l'equipaggio, giocatore arrestato al rientro dal Mondiale per club

