Alle Azzurre basta un acuto di Caruso | debutto vincente contro il Belgio

Le Azzurre di Soncin scendono in campo con determinazione, e un acuto di Caruso regala loro un debutto vincente contro il Belgio. Nonostante le difficoltà nel superare la difesa avversaria, la Nazionale ha dimostrato carattere e tenacia, sfiorando più volte il raddoppio nella ripresa. Ora, occhi puntati su Ginevra, dove lunedì affronteranno il Portogallo in una sfida che promette emozioni e passione.

