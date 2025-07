Wimbledon sgambata per Jannik Sinner | il n1 lascia solo 5 game a Vukic

Dopo un inizio lento, Jannik Sinner ha dimostrato ancora una volta tutta la sua classe imponendosi con autorità su Vukic a Wimbledon. La sua prestazione, impeccabile e senza sbavature, lo proietta avanti nel torneo. Ora, con l’obiettivo di proseguire il cammino, attende il prossimo avversario: lo spagnolo...

Missione compiuta per Jannik Sinner. Il n.1 del mondo ha impiegato 1 ora e 41 minuti di gioco per battere l’australiano Aleksandar Vukic (n.93 del ranking) col punteggio di 6-1 6-1 6-3. Dopo una partenza lenta, Sinner ha inserito il pilota automatico, dominando i due parziali. Bravo l’aussie a rimanere ben focalizzato nel terzo set, venendo piegato dalla grande classe del pusterese. Sul cammino dell’azzurro nel terzo turno ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha battuto 3 set a 0 l’argentino Mariano Navone. Nel primo set Sinner ci impiega tre game per prendere le misure sul campo centrale. Qualche dritto steccato e palla break per Vukic, ma lucidissimo l’altoatesino a cancellare la chance. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon, sgambata per Jannik Sinner: il n.1 lascia solo 5 game a Vukic

In questa notizia si parla di: sinner - jannik - vukic - wimbledon

The World No.1 does it in straight sets Jannik Sinner defeats Alexsandar Vukic 6-1, 6-1, 6-3 on Centre Court to move into the third round

Quarto giorno a Wimbledon 2025. Oggi, giovedì 3 luglio, saranno diversi gli italiani in campo a Londra. Occhi puntati di sicuro sul numero uno del ranking Jannik Sinner, impegnato contro l'australiano Vukic

