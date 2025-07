Replica La Promessa in streaming puntata 3 luglio 2025 | Video Mediaset

Non perdere la puntata di oggi, giovedì 3 luglio 2025, della coinvolgente soap spagnola La Promessa. Martina è alle prese con preoccupazioni per sua madre, mentre la Marchesa rivela un segreto importante attraverso una lettera. Se vuoi rivivere questa emozionante puntata o recuperare quelle precedenti, il video Mediaset in streaming ti permette di farlo gratuitamente e senza limiti. Resta sintonizzato per scoprire cosa accadrà nel prossimo capitolo!

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 3 luglio 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Martina è preoccupata per sua madre e ne parla con la Marchesa, che le mostra una sua lettera. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming.

La Promessa anticipazioni 3 luglio: Ayala esagera con Martina, Alonso lo caccia dalla tenuta

La Promessa anticipazioni 3 luglio, Manuel annuncia la festa di fidanzamento con Jana: i marchesi sono furiosi