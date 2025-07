Wimbledon tutto facile per Sinner | Vukic battuto in tre set

Wimbledon si illumina con i progressi di Sinner, che avanza senza difficoltà nel torneo, mentre Vukic viene eliminato in tre set. Il talento italiano dimostra ancora una volta perché è uno dei protagonisti più promettenti del tennis mondiale. Con il suo ritmo impeccabile e la concentrazione ferrea, Jannik si prepara alla prossima sfida contro Pedro Martinez, puntando a raggiungere nuove vette. La magia di Wimbledon continua a sorprendere e appassionare gli appassionati di tennis.

Prosegue senza particolari intoppi il percorso di Jannik Sinner a Wimbledon. Il numero uno del mondo supera agilmente al secondo turno l’australiano Aleksandar Vukic con il risultato di 6-1, 6-1 e 6-3. Lo attende per la prossima sfida di sabato 5 luglio lo spagnolo Pedro Martinez. Terminata quasi in contemporanea anche la sfida tra Lorenzo Sonego e NIk’oloz Basilashvili, con il torinese che si è imposto al quarto set sul georgiano, che al primo turno aveva fatto fuori Lorenzo Musetti. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Wimbledon, tutto facile per Sinner: Vukic battuto in tre set

