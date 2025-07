Usa la Camera dà il via libera alla Big Beautiful Bill di Trump

La Camera dei Rappresentanti ha dato il via libera alla tanto discussa Big Beautiful Bill di Trump, segnando un importante passo nel panorama politico statunitense. Con una vittoria netta di 218 voti favorevoli contro 214 contrari, il piano di spesa si prepara ad avere un impatto significativo. Tra celebrazioni e aspettative, il percorso verso l’approvazione definitiva promette di essere ancora ricco di colpi di scena e tensioni. Solo due...

Con 218 voti favorevoli e 214 contrari, la Camera dei Rappresentanti ha dato il via libera alla One Big Beautiful Bill, il vasto piano di spesa promosso da Donald Trump e sostenuto con forza dal partito repubblicano. Al termine della votazione, i deputati conservatori hanno esultato scandendo «Usa, Usa», mentre la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha celebrato l’esito definendolo sui social con una sola parola: «Vittoria». Solo due repubblicani, Thomas Massie del Kentucky e Brian Fitzpatrick della Pennsylvania, si sono espressi contro il provvedimento, che ora è atteso alla firma finale del presidente Trump, accompagnata da una cerimonia ufficiale prevista per il 4 luglio. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Usa, la Camera dà il via libera alla Big Beautiful Bill di Trump

