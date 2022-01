Quando un amico d’infanzia si sposa per la terza volta a 81 anni occorre riconoscergli qualche dote in più degli altri (Di lunedì 10 gennaio 2022) Chi crede di dovergli raccomandare moderazione e non convolare a ulteriori nozze, sbaglia. È proprio quell’energia che tutti hanno sempre cercato di tarpargli sin dall’adolescenza, a fare di lui un uomo migliore. Nonostante i difetti che tutti abbiamo e che in lui critichiamo, seppure causati solo da esuberanza, non gli si può disconoscere intelligenza, bontà e generosità, qualità essenziali che in questa società egoista e malevola mancano. Ecco perché, amici sin da ragazzini, non esito a definire Peppe, a modo suo, un grande. Infatti, ha sempre cercato, magari senza riuscirci, di farsi amare da tutti.Se alcuni amici si riunissero per una ricorrenza qualsiasi e si salutassero a pernacchie nessuno troverebbe da ridireSe, invece, celebrando i 40 anni della fondazione del MSI o altra ricorrenza neofascista, fanno il saluto romano, c’è subito un idiota che protesta. ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 gennaio 2022) Chi crede di dovergli raccomandare moderazione e non convolare a ulteriori nozze, sbaglia. È proprio quell’energia che tutti hanno sempre cercato di tarpargli sin dall’adolescenza, a fare di lui un uomo migliore. Nonostante i difetti che tutti abbiamo e che in lui critichiamo, seppure causati solo da esuberanza, non gli si può disconoscere intelligenza, bontà e generosità, qualità essenziali che in questa società egoista e malevola mancano. Ecco perché, amici sin da ragazzini, non esito a definire Peppe, a modo suo, un grande. Infatti, ha sempre cercato, magari senza riuscirci, di farsi amare da tutti.Se alcuni amici si riunissero per una ricorrenza qualsiasi e si salutassero a pernacchie nessuno troverebbe da ridireSe, invece, celebrando i 40della fondazione del MSI o altra ricorrenza neofascista, fanno il saluto romano, c’è subito un idiota che protesta. ...

