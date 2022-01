Peter Bogdanovich e l’amore tragico per la coniglietta di Playboy (Di lunedì 10 gennaio 2022) I più giovani lo hanno conosciuto nei panni dello psicologo nella serie tv I Soprano. Ma Peter Bogdanovich, morto il 6 gennaio all’età di 82 anni, è stato soprattutto un uomo innamorato del cinema. Amore che per tutta la sua carriera, un su e giù continuo come le montagne russe, si è manifestato attraverso film di grande fattura e interviste e racconti su protagonisti e miti della settima arte. Già da giovanissimo inseguiva le star, come quando appena 14enne riesce a farsi fare un autografo da Marlon Brando, fermandolo per strada vicino al City Center di New York. Autografo che conserverà per anni nel portafoglio. Più avanti scriverà alcuni volumi, divenuti pietre miliari della critica cinematografica e non solo, sugli incontri avuti con John Ford, Orson Welles, Fritz Lang, Howard Hawks solo per citarne alcuni. Tutte star dell’età dell’oro di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) I più giovani lo hanno conosciuto nei panni dello psicologo nella serie tv I Soprano. Ma, morto il 6 gennaio all’età di 82 anni, è stato soprattutto un uomo innamorato del cinema. Amore che per tutta la sua carriera, un su e giù continuo come le montagne russe, si è manifestato attraverso film di grande fattura e interviste e racconti su protagonisti e miti della settima arte. Già da giovanissimo inseguiva le star, come quando appena 14enne riesce a farsi fare un autografo da Marlon Brando, fermandolo per strada vicino al City Center di New York. Autografo che conserverà per anni nel portafoglio. Più avanti scriverà alcuni volumi, divenuti pietre miliari della critica cinematografica e non solo, sugli incontri avuti con John Ford, Orson Welles, Fritz Lang, Howard Hawks solo per citarne alcuni. Tutte star dell’età dell’oro di ...

GiulioBase : Ha diretto film fra i più rilevanti nella storia; ha firmato alcuni libri colti di saggistica e/o interviste sul ci… - giacomogala : RT @HuffPostItalia: Peter Bogdanovich e l’amore tragico per la coniglietta di Playboy - giacomogala : Peter Bogdanovich e l’amore tragico per la coniglietta di Playboy - HuffPostItalia : Peter Bogdanovich e l’amore tragico per la coniglietta di Playboy - sentieriselvagg : 'A Peter Bogdanovich non bastava fare un film per vivere. O almeno non bastava solo quello. Doveva vedere nei suoi… -