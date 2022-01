Pensione a 61 anni e 7 mesi di età nel 2022: decisivo sarà il mese di Maggio (Di lunedì 10 gennaio 2022) È vero, con le novità della legge di Bilancio il sistema ha perso una misura che consentiva l'anticipo a 62 anni ed ha guadagnato un'altra misura che invece permette un anticipo dai 64 anni di età. Le pensioni si allontanano quindi anche per i quotisti, passati da quota 100 a quota 102. Ma tra proroghe di alcune misure che dovevano scadere il 31 dicembre scorso (Opzione donna ed Ape sociale) e misure strutturali, non mancano le possibilità di pensionamento anticipato rispetto alla Pensione di vecchiaia a 67 anni. Tra queste misure sicuramente lo scivolo usuranti, quella che sul sito istituzionale dell'Inps è definita come «Benefici previdenziali per gli addetti a lavori usuranti». Una misura particolare come platea di riferimento e come struttura della misura. La Pensione in regime usuranti va ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 10 gennaio 2022) È vero, con le novità della legge di Bilancio il sistema ha perso una misura che consentiva l'anticipo a 62ed ha guadagnato un'altra misura che invece permette un anticipo dai 64di età. Le pensioni si allontanano quindi anche per i quotisti, passati da quota 100 a quota 102. Ma tra proroghe di alcune misure che dovevano scadere il 31 dicembre scorso (Opzione donna ed Ape sociale) e misure strutturali, non mancano le possibilità di pensionamento anticipato rispetto alladi vecchiaia a 67. Tra queste misure sicuramente lo scivolo usuranti, quella che sul sito istituzionale dell'Inps è definita come «Benefici previdenziali per gli addetti a lavori usuranti». Una misura particolare come platea di riferimento e come struttura della misura. Lain regime usuranti va ...

