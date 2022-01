Ospedali, in Toscana è allarme per i ricoveri. Occupato il 93% dei posti letto: i dati per Asl (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nell’area centro gli Ospedali più in crisi sono Prato, Pistoia e Empoli. Nella nord ovest Cecina, Lucca, Massa e anche Pisa, che sarà costretta a riaprire nuovi padiglioni Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nell’area centro glipiù in crisi sono Prato, Pistoia e Empoli. Nella nord ovest Cecina, Lucca, Massa e anche Pisa, che sarà costretta a riaprire nuovi padiglioni

Advertising

fseviareggio : RT @iltirreno: ?? Coronavirus, la situazione aggiornata negli ospedali della Toscana: nell’area centro gli ospedali più in crisi sono Prato,… - iltirreno : ?? Coronavirus, la situazione aggiornata negli ospedali della Toscana: nell’area centro gli ospedali più in crisi so… - infoitinterno : Covid, in Toscana 13 decessi e 44 ricoveri in più: ospedali sempre più pieni - bencivenga1971 : RT @Cecilia89295700: Fragilità della #sanità territoriale della #Toscana secondo @rep_firenze Come dire: il fallimento di @EugenioGiani nel… - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Ospedali ancora sotto assedio: in Toscana i ricoveri crescono fra i +40 e i +60 ogni giorno. Le p… -