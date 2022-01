Nei boschi con le armi e senza licenza: denunciate due persone (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Nell’ambito dei controlli finalizzati a verificare la regolarità delle attività venatorie nel territorio irpino, i Carabinieri delle Stazioni di Ospedaletto d’Alpinolo e Pratola Serra, all’esito di un servizio svolto congiuntamente a Guardie Venatorie locali, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 40enne e un 60enne di Tufo, ritenuti responsabili di varie violazioni in materia di armi. I due, sottoposti a controllo in località boschiva del comune di Tufo, avevano nelle rispettive autovetture un fucile da caccia, sebbene il 60enne non fosse in possesso di licenza di caccia e il 40enne l’avesse scaduta. Dalle successive verifiche è emerso altresì che i predetti detenevano nelle rispettive abitazioni svariate armi e munizioni (alcune non ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Nell’ambito dei controlli finalizzati a verificare la regolarità delle attività venatorie nel territorio irpino, i Carabinieri delle Stazioni di Ospedaletto d’Alpinolo e Pratola Serra, all’esito di un servizio svolto congiuntamente a Guardie Venatorie locali, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 40enne e un 60enne di Tufo, ritenuti responsabili di varie violazioni in materia di. I due, sottoposti a controllo in localitàva del comune di Tufo, avevano nelle rispettive autovetture un fucile da caccia, sebbene il 60enne non fosse in possesso didi caccia e il 40enne l’avesse scaduta. Dalle successive verifiche è emerso altresì che i predetti detenevano nelle rispettive abitazioni svariatee munizioni (alcune non ...

