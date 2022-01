Nathalie Caldonazzo, la rivelazione shock su Enzo Paolo Turchi: “Mi ha chiamata più di una volta” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Come svelato durante il Grande Fratello Vip da Nathaly Caldonazzo, Enzo Paolo Turchi l’avrebbe chiamata per invitarla personalmente al matrimonio, ma non avrebbe preso altri impegni. Carmen Russo, dopo aver ascoltato questo aneddoto, esclamò stupita: “Ma non è vero! Non sapevo niente, ma sua sorella non ti stava chiamando? Enzo Paolo non ha il tuo numero, non sapevo che dovevi venire al nostro matrimonio”. “Ovviamente mi ha chiamato Enzo Paolo,” rispose Caldonazzo, “mi ha chiamato prima di entrare nel Grande Fratello Vip!” C’è solo una domanda: come fa il coreografo ad avere il numero di Caldonazzo? Ma soprattutto: perché l’avrebbe invitata al matrimonio senza che Carmen lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Come svelato durante il Grande Fratello Vip da Nathalyl’avrebbeper invitarla personalmente al matrimonio, ma non avrebbe preso altri impegni. Carmen Russo, dopo aver ascoltato questo aneddoto, esclamò stupita: “Ma non è vero! Non sapevo niente, ma sua sorella non ti stava chiamando?non ha il tuo numero, non sapevo che dovevi venire al nostro matrimonio”. “Ovviamente mi ha chiamato,” rispose, “mi ha chiamato prima di entrare nel Grande Fratello Vip!” C’è solo una domanda: come fa il coreografo ad avere il numero di? Ma soprattutto: perché l’avrebbe invitata al matrimonio senza che Carmen lo ...

