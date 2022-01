Mergellina | fuggono dopo un’aggressione e danneggiano una volante | denunciato un 17enne

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Cronaca di Napoli: durante un servizio di controllo ala Polizia haunper resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni della P.A. Ieri notte gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in viaper la segnalazione di

Un minorenne di Caivano è stato denunciato dalla polizia. Due complici sono riusciti a fuggire. Avevano aggredito prima due giovani a #Mergellina e poi i poliziotti ...NAPOLI – Ieri notte gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Mergellina per la segnalaz ...