Meningite, meno frequente del covid ma estremamente pericolosa (Di lunedì 10 gennaio 2022) (Adnkronos) - Siamo nel mezzo di una pandemia che assorbe gran parte delle risorse ed energie preventive a disposizione del Sistema Sanitario Nazionale. Un problema che colpisce non solo la salute dei bambini ma si conferma anche nelle vaccinazioni dell'adulto e dell'anziano, in particolare quelle contro le malattie invasive batteriche. A sottolinearlo sono gli esperti. “Queste patologie rappresentano un gruppo di malattie comprendenti meningiti, sepsi, polmoniti e si caratterizzano per la presenza di un batterio in siti ‘sterili', dove non dovremmo normalmente trovare un batterio, come per l'appunto i polmoni, le meningi o il sangue - spiega Daniel Fiacchini, dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione Asur Marche e coordinatore del Gruppo di lavoro Comunicazione per la Sanità Pubblica della Società Italiana di Igiene (SItI) -. La Meningite in particolare si ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) (Adnkronos) - Siamo nel mezzo di una pandemia che assorbe gran parte delle risorse ed energie preventive a disposizione del Sistema Sanitario Nazionale. Un problema che colpisce non solo la salute dei bambini ma si conferma anche nelle vaccinazioni dell'adulto e dell'anziano, in particolare quelle contro le malattie invasive batteriche. A sottolinearlo sono gli esperti. “Queste patologie rappresentano un gruppo di malattie comprendenti meningiti, sepsi, polmoniti e si caratterizzano per la presenza di un batterio in siti ‘sterili', dove non dovremmo normalmente trovare un batterio, come per l'appunto i polmoni, le meningi o il sangue - spiega Daniel Fiacchini, dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione Asur Marche e coordinatore del Gruppo di lavoro Comunicazione per la Sanità Pubblica della Società Italiana di Igiene (SItI) -. Lain particolare si ...

Advertising

Apatia_Totale : @L3onard___ @Ilaria19425156 quasi nessun vaccino garantisce immunitá, esempio facile facile, io sono vaccinato cont… - martinedonofrio : RT @frank9you: @autriceribelle Africa:dove in Liberia,Sierra Leone,Guinea,2014/15 ebola,letalità oltre 50% degli infetti ha fatto migliaia… - LaFra2021 : RT @frank9you: @autriceribelle Africa:dove in Liberia,Sierra Leone,Guinea,2014/15 ebola,letalità oltre 50% degli infetti ha fatto migliaia… - CarpaneseSilva1 : RT @frank9you: @autriceribelle Africa:dove in Liberia,Sierra Leone,Guinea,2014/15 ebola,letalità oltre 50% degli infetti ha fatto migliaia… - Perla19733917 : RT @frank9you: @autriceribelle Africa:dove in Liberia,Sierra Leone,Guinea,2014/15 ebola,letalità oltre 50% degli infetti ha fatto migliaia… -

Ultime Notizie dalla rete : Meningite meno Mercato NBA, DeMarcus Cousins riparte da Denver: ritrova coach Malone ...coi campioni in carica Cousins ha viaggiato a 9 punti e quasi 6 rimbalzi di media in poco meno di ...avesse licenziato l'allenatore nel dicembre del 2014 quando Cousins era alle prese con una meningite ...

I film di Stephen King da (ri)vedere in streaming ... affetta da meningite cerebrospinale, è qualcosa che terrorizzò a vita vari lettori che con l'... pietra miliare di un intera generazione, Stand By Me si ispira a Il corpo , il racconto meno raggelante ...

Meningite, meno frequente del covid ma estremamente pericolosa Adnkronos Meningite, meno frequente del covid ma estremamente pericolosa (Adnkronos) - Siamo nel mezzo di una pandemia che assorbe gran parte delle risorse ed energie preventive a disposizione del Sistema Sanitario Nazionale. Un problema che colpisce non solo la salute dei ...

...coi campioni in carica Cousins ha viaggiato a 9 punti e quasi 6 rimbalzi di media in pocodi ...avesse licenziato l'allenatore nel dicembre del 2014 quando Cousins era alle prese con una...... affetta dacerebrospinale, è qualcosa che terrorizzò a vita vari lettori che con l'... pietra miliare di un intera generazione, Stand By Me si ispira a Il corpo , il raccontoraggelante ...(Adnkronos) - Siamo nel mezzo di una pandemia che assorbe gran parte delle risorse ed energie preventive a disposizione del Sistema Sanitario Nazionale. Un problema che colpisce non solo la salute dei ...