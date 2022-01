Le escort di Torino nel web | un fenomeno ormai affermato e in continua espansione

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Da più di un decennio a questa parte, stiamoassistendo a unae crescente presenza online del settore, su portali dedicati ad annunci e recensioni. In particolare lehanno fatto registrare negli ultimi dieci anni un consistente aumento : il numero di annunci attivi presenti in rete, riguardanti appunto le operatrici del settore nel capoluogo piemontese è infatti di circa 5 volte superiore rispetto a 10 anni fa. Questo particolare dato in primo luogo si colloca in uno scenario di aumento del numero delleoperanti in città. In secondo luogo invece, ci illustra una sempre più crescente adesione e volontà di inserire annunci gratuiti o a pagamento, sia su siti di settore che su siti generalisti. Fino a qualche anno fa infatti, non ...