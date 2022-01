Laura Freddi | confessione a Verissimo | “Al GF Vip vedo cose che non mi piacciono”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Tra le ospiti dell’ultima puntata diin onda ieri sera c’era anche, tornata in televisione per sostituire Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 6. E proprio sul reality show condotto da Alfonso Signorini, la showgirl e conduttrice romana ha rilasciato unasorprendente. Laa sorpresa disul Grande Fratello Vip, nel rispondere alla domanda di Silvia Toffanin su come si fosse trovata nei panni di opinionista, ha replicato di non essere un’opinionista né velenosa né pungente, non nascondendo dunque le difficoltà incontrate nel sostituire una delle rivelazioni della sesta edizione, appunto la moglie del suo storico ex fidanzato. Allo stesso ...

Advertising

GrandeFratello : Per questa sera Laura Freddi siederà al fianco di Alfonso ed Adriana Volpe nel ruolo di opinionista d’eccezione. In… - 361_magazine : Laura Freddi terza opinionista del Gf Vip? Stando a quanto riporta Novella 2000 potrebbe ricoprire questo ruolo per… - blogtivvu : Laura Freddi terza opinionista ufficiale del Grande Fratello Vip? L’indiscrezione bomba - GossipparoC : RT @AndreaGalastro: iva zanicchi, orietta berti, laura freddi e paola barale ospiti della domenica pomeriggio di canale 5 ?? #verissimo http… - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Scusate ma stasera c’è Laura Freddi come opinionista? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Freddi

Tra questi, Eva Grimaldi e Imma Battagia, la cantante Mietta, la showgirl, le intramontabili Orietta Berti e Iva Zanicchi e Paola Barale. Leggi anche Test: quale pasta preferisci, ...Anticipazioni Grande Fratello Vip, via: Sonia Bruganelli torna in studio Questa sera andrà in onda una nuova puntata del GF Vip condotto da Alfonso Signorini. In studio ci sarà come sempre Adriana Volpe, ma non più...Laura Freddi terza opinionista del Gf Vip? Stando a quanto riporta Novella 2000 potrebbe ricoprire questo ruolo per questa seconda parte del reality di Canale 5 insieme a Adriana Volpe e Sonia Brugane ...Laura Freddi terza opinionista ufficiale del Grande Fratello Vip? L’indiscrezione bomba sul reality show di Alfonso Signorini.