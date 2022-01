Il Tar boccia De Luca: si torna a scuola (Di lunedì 10 gennaio 2022) Non sembrano essere state sufficienti le motivazioni fornite dalla Regione Campania circa la decisione di chiudere le scuole di primo grado su tutto il territorio regionale. Il presidente del Tar Napoli, Maria Abruzzese ha infatti accolto l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’esecutività dell’ordinanza impugnata nella parte di interesse dei ricorrenti. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 febbraio 2022. A presentare ricorso alcuni genitori, difesi dagli avvocati Giacomo Profeta, Luca Rubinacci che hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 7 gennaio 2022, con oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19. . Disposizioni per il contenimento dell’ampia diffusione della variante omicron sul territorio regionale”, nella ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 10 gennaio 2022) Non sembrano essere state sufficienti le motivazioni fornite dalla Regione Campania circa la decisione di chiudere le scuole di primo grado su tutto il territorio regionale. Il presidente del Tar Napoli, Maria Abruzzese ha infatti accolto l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’esecutività dell’ordinanza impugnata nella parte di interesse dei ricorrenti. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 febbraio 2022. A presentare ricorso alcuni genitori, difesi dagli avvocati Giacomo Profeta,Rubinacci che hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 7 gennaio 2022, con oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19. . Disposizioni per il contenimento dell’ampia diffusione della variante omicron sul territorio regionale”, nella ...

