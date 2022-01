Il red carpet (saltato) ai Golden Globes 2022 (Di lunedì 10 gennaio 2022) I Golden Globes hanno dato il via agli eventi hollywoodiani del 2022, ma hanno preferito evitare la cerimonia in grande stile. Di conseguenza, oltre ad aver quindi proclamato i vincitori senza la presenza fisica o virtuale dei diretti interessati, hanno anche evitato il red carpet, privando i Golden Globes della sua componente glamour. I motivi in realtà sono molteplici. Oltre all’aumento dei contagi, dovuti anche alla variante Omicron, la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) è stata sommersa dalle critiche. L’associazione è stata accusata di comportamenti poco etici, emersi in seguito ad un’indagine del Los Angeles Times. Dopo lo scandalo per accuse di corruzione e discriminazione, nessuna emittente televisiva ha accettato di mandare in onda la cerimonia dei ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ihanno dato il via agli eventi hollywoodiani del, ma hanno preferito evitare la cerimonia in grande stile. Di conseguenza, oltre ad aver quindi proclamato i vincitori senza la presenza fisica o virtuale dei diretti interessati, hanno anche evitato il red, privando idella sua componente glamour. I motivi in realtà sono molteplici. Oltre all’aumento dei contagi, dovuti anche alla variante Omicron, la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) è stata sommersa dalle critiche. L’associazione è stata accusata di comportamenti poco etici, emersi in seguito ad un’indagine del Los Angeles Times. Dopo lo scandalo per accuse di corruzione e discriminazione, nessuna emittente televisiva ha accettato di mandare in onda la cerimonia dei ...

