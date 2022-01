I cittadini europei chiedono cibo sano e città green (Di lunedì 10 gennaio 2022) La democrazia è un duro lavoro, sosteneva Barack Obama alla fine dei suoi due mandati da presidente degli Stati Uniti: se ne sono accorti anche i cittadini europei riuniti a Varsavia nel Panel 3 della Conferenza sul Futuro dell’Europa. Dopo un fine settimana di intense discussioni e lunghi confronti, sono state votate 51 raccomandazioni relative a salute, ambiente e cambiamento climatico. Insieme alle 39 prodotte a dicembre dal Citizens’ Panel 2, approderanno al Parlamento europeo di Strasburgo, dove saranno discusse da esponenti politici e persone comuni nella sessione Plenaria della Conferenza. Presenze dimezzate Il terzo incontro del Panel ha visto una partecipazione in presenza molto ridotta: 119 cittadini su 200 si sono recati in Polonia, mentre in molti sono rimasti bloccati nei rispettivi Paesi da contagi da Covid-19, obblighi ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 10 gennaio 2022) La democrazia è un duro lavoro, sosteneva Barack Obama alla fine dei suoi due mandati da presidente degli Stati Uniti: se ne sono accorti anche iriuniti a Varsavia nel Panel 3 della Conferenza sul Futuro dell’Europa. Dopo un fine settimana di intense discussioni e lunghi confronti, sono state votate 51 raccomandazioni relative a salute, ambiente e cambiamento climatico. Insieme alle 39 prodotte a dicembre dal Citizens’ Panel 2, approderanno al Parlamento europeo di Strasburgo, dove saranno discusse da esponenti politici e persone comuni nella sessione Plenaria della Conferenza. Presenze dimezzate Il terzo incontro del Panel ha visto una partecipazione in presenza molto ridotta: 119su 200 si sono recati in Polonia, mentre in molti sono rimasti bloccati nei rispettivi Paesi da contagi da Covid-19, obblighi ...

