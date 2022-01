Green pass falsi ad Ancona, inoculazione simulata e dosi disperse: così agiva l’infermiere vaccinatore arrestato – Video (Di lunedì 10 gennaio 2022) Simulava l’inoculazione del vaccino, poi lo disperdeva nel cestino dei rifiuti e all’interno del contenitore per gli aghi, i cosiddetti agobox, rendendolo di fatto, inservibile. così, secondo gli inquirenti, agiva un infermiere professionale finito in carcere per aver finto, appunto, di vaccinare persone dietro corresponsione di somme di denaro, permettendo quindi l’indebito rilascio di Green pass. I fatti, secondo quanto scoperto dalla squadra mobile di Ancona, avvenivano all’hub vaccinale della città, all’interno del palazzetto dello sport “Paolinelli”. L’indagine ha permesso di scoprire un sistema corruttivo ed ha portato a misure cautelari per 50 persone, tra cui, oltre all’infermiere, anche quattro intermediari per i quali sono stati disposti gli arresti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Simulava l’del vaccino, poi lo disperdeva nel cestino dei rifiuti e all’interno del contenitore per gli aghi, i cosiddetti agobox, rendendolo di fatto, inservibile., secondo gli inquirenti,un infermiere professionale finito in carcere per aver finto, appunto, di vaccinare persone dietro corresponsione di somme di denaro, permettendo quindi l’indebito rilascio di. I fatti, secondo quanto scoperto dalla squadra mobile di, avvenivano all’hub vaccinale della città, all’interno del palazzetto dello sport “Paolinelli”. L’indagine ha permesso di scoprire un sistema corruttivo ed ha portato a misure cautelari per 50 persone, tra cui, oltre al, anche quattro intermediari per i quali sono stati disposti gli arresti ...

