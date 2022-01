GF Vip | Sophie arrabbiata con Jessica per quella frase sugli slip di Basciano | cosa gli aveva chiesto

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Ormai si sa:Codegoni e Alessandrosono una coppia e all’interno della casa stanno vivendo i loro primi momenti d’affetto, ma anche le loro prime litigate. LEGGI ANCHE:–GF Vip,vanno oltre? Il momento hot stuzzica i fan della coppia:è successo https://twitter.com/patata lessa/status/1480366102467252224Sembra infatti chese la sia presa con Alessandro per una battutina tra quest’ultimo e. “Le mutande me le cambi tu o?” avrebbe detto Alessandro in un momento ironico, manon l’ha presa bene, tanto da rinfacciargli lapoco prima di andare a dormire. https://twitter.com/CarlaRanieri3/status/1480365583992442881Il rapporto che sembrava di ...

Nella Casa del Grande Fratellosono in moltissimi quelli che sperano nella storia d'amore tra Jessica Selassiè e Barù . Ieri, durante un gioco, la princess è stata presa in giro da Soleil ee il food blogger è ...Al Grande Fratello, durante un momento di gioco collettivo,Codegoni e Soleil Sorge hanno cominciato a fare battutine sull'intimità di Jessica Selassié. Le loro parole hanno profondamente imbarazzato la ...Scoppia la passione nella casa del GF Vip: tra i due concorrenti c’è stato finalmente ... Facciamo riferimento, ad esempio, a Miriana e Biagio. Oppure, a Sophie ed Alessandro. Da quanto si apprende ...Sophie Codegoni e Soleil Sorge prendono in giro Jessica Selassiè durante un gioco al GF Vip: "Tu non lo fai mai!", Barù interviene, il video.