Djokovic vince il ricorso: potrebbe restare in Australia e giocare gli Australian Open (Di lunedì 10 gennaio 2022) Novak Djokovic vince il ricorso: il tennista serbo potrebbe restare in Australia dove si giocherà il primo torneo del 2022. La guerra tra Djokovic e il governo Australiano sembrava quasi alla fine invece potrebbe riaprirsi La storia è iniziata alla fine di novembre con le dichiarazioni del padre di Djokovic alla televisione serba in cui diceva che il figlio non avrebbe partecipato all'Australian Open in caso di obbligatorietà vaccinale. L'arrivo di Djokovic in Australia recentemente ha sollevato una polemica gigantesca. Da una parte Djokovic dall'altra il governo Australiano che cercava di impedire l'accesso ...

borghi_claudio : Quindi #Djokovic vince in tribunale (leggere resoconto udienza by @biancavschiller ) e per stizza lo arrestano? ?? B… - MediasetTgcom24 : AUSTRALIA: Djokovic vince la causa: potrà giocare gli Australian Open - GuidoDeMartini : ?? E ALLA FINE, COME SEMPRE, IL N 1 DJOKOVIC VINCE: OK, giocherà in Australia. #AusOpen #Djokovic???? - NancyCa57293784 : RT @RadioGenova: Novak Djokovic vince la causa contro governo australiano, ordinato l'immediato rilascio. Al momento può giocare Australian… - kelner_eduardo : RT @RadioGenova: Novak Djokovic vince la causa contro governo australiano, ordinato l'immediato rilascio. Al momento può giocare Australian… -