Crescono i posti di lavoro | ma sono soprattutto autonomi e over 50

Il mercato del lavoro italiano continua a registrare segnali di ripresa, seguendo e inseguendo l'andamento della curva epidemiologica del Covid-19. A novembre 2021, quando i contagi erano un decimo di quelli attuali, l'Istat ha registrato 64mila posti di lavoro in più in un mese, 494mila in più in un anno. Con gli occupati che tornano sopra la soglia dei 23 milioni per la prima volta dall'inizio della pandemia. La crescita di novembre riguarda quasi esclusivamente gli autonomi, che segnano un incremento di 66mila unità dopo mesi di perdite, e gli occupati over 50, tra i quali i posti di lavoro sono aumentati di 97mila unità. Mentre nella fascia più giovane (15-24 anni) si contano 17mila posti di lavoro in meno e 29mila ...

