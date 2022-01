Conte: “M5S torna in programmi Rai” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Movimento 5 Stelle tornerà a partecipare ai programmi Rai. Lo annuncia il leader del M5S, Giuseppe Conte. Il Movimento ha deciso di sospendere “l’assenza simbolica dalle testate del servizio pubblico radiotelevisivo sulla quale avevamo collegialmente convenuto lo scorso 17 novembre. Una decisione – quella di oggi – che matura in uno dei momenti più delicati e difficili di questa pandemia, in cui è indispensabile metterci la faccia e avere un filo diretto con gli italiani per spiegare le decisioni con trasparenza e trasmettere forza e fiducia”. “In queste settimane il Movimento 5 Stelle ha accelerato il percorso che porta a una proposta di riforma della Rai. In primo luogo con l’attività e le audizioni a livello parlamentare, il confronto con gli esperti e lo studio delle recenti riforme del sistema radiotelevisivo attuate in altri Paesi europei. ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Movimento 5 Stelle tornerà a partecipare aiRai. Lo annuncia il leader del M5S, Giuseppe. Il Movimento ha deciso di sospendere “l’assenza simbolica dalle testate del servizio pubblico radiotelevisivo sulla quale avevamo collegialmente convenuto lo scorso 17 novembre. Una decisione – quella di oggi – che matura in uno dei momenti più delicati e difficili di questa pandemia, in cui è indispensabile metterci la faccia e avere un filo diretto con gli italiani per spiegare le decisioni con trasparenza e trasmettere forza e fiducia”. “In queste settimane il Movimento 5 Stelle ha accelerato il percorso che porta a una proposta di riforma della Rai. In primo luogo con l’attività e le audizioni a livello parlamentare, il confronto con gli esperti e lo studio delle recenti riforme del sistema radiotelevisivo attuate in altri Paesi europei. ...

Advertising

LuigiGallo15 : Un amico è positivo e vive con i figli piccoli ma la moglie è costretta ad andare a lavoro perché Draghi non ha rin… - SalvatoreMerlo : Giuseppe Conte aveva auspicato una donna al Quirinale, quindi l’assemblea dei senatori M5s ha appena chiesto il bis di Mattarella ?? ????? ?? - fattoquotidiano : Conte all’assemblea M5s: “L’obbligo vaccinale? Ora è fuga in avanti. Il governo si confronti di più con l’Aula. Se… - stefaniaespos19 : @Linda050580 @NicolaMorra63 Quando #M5S non conta un caxxo all'opposizione possono pure votare gli utili idioti mil… - daniela_garbati : RT @ilfoglio_it: Indietro tutta, ora Conte torna in Rai. Perché proprio ora? Perché la battaglia per il Quirinale incombe e il M5s non può… -