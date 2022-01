Calcio: Salernitana, 'concluso accordo vincolante per la cessione dell'intero capitale sociale' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Salerno, 10 gen. (Adnkronos) - I Trustee, con riferimento alla procedura per la cessione dell'intero capitale sociale della U.S. Salernitana 1919 S.r.l., nonché alle notizie apparse sugli organi di stampa negli ultimi giorni, hanno reso noto che "in data 31 dicembre 2021, è stato concluso un accordo vincolante per la cessione dell'intero capitale sociale della U.S. Salernitana 1919 r.l., con conseguente proroga fino al 14 febbraio 2022 del termine per il perfezionamento della alienazione, inizialmente fissato al 31 dicembre 2021; in data 4 gennaio 2022, si è tenuta l'assemblea dei soci ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Salerno, 10 gen. (Adnkronos) - I Trustee, con riferimento alla procedura per laa U.S.1919 S.r.l., nonché alle notizie apparse sugli organi di stampa negli ultimi giorni, hanno reso noto che "in data 31 dicembre 2021, è statounper laa U.S.1919 r.l., con conseguente proroga fino al 14 febbraio 2022 del termine per il perfezionamentoa alienazione, inizialmente fissato al 31 dicembre 2021; in data 4 gennaio 2022, si è tenuta l'assemblea dei soci ...

