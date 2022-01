Baltimora | è riuscito il primo trapianto di cuore sull' uomo da un maiale geneticamente modificato

Advertising

Un uomo col #cuore di maiale, a #Baltimora riuscito il primo trapianto. Il medico: 'L'organo funziona, domani non s…

Si tratta del primo trapiantodi cuore di maiale in un essere umano. L'operazione, durata otto ore, si è svolta venerdì a, e il paziente, David Bennett Sr, oggi sta bene, hanno ...Il trapianto è durato otto ore ed è stato eseguito presso l'Università del Maryland a. Il nuovo organo 'crea il battito, crea la pressione, è il suo cuore ', ha detto il dottor Bartley ...Primo trapianto di successo del cuore di un maiale geneticamente modificato su un uomo. Il paziente che ha accettato l'operazione sperimentale è un 57enne, David Bennett. Il trapianto è durato otto or ...Il paziente sta bene. E' una novità assoluta in campo medico che potrebbe cambiare le prospettive di vita di centinaia di migliaia di malati che necessitano trapianti di organi ...