Australian Open 2022 | annullata la cancellazione del visto di Novak Djokovic Ma non è finita qui…

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 gennaio 2022) L’udienza sulladelper l’ingresso in Australia disi è conclusa nella prima mattina italiana, ed il giudice Anthony Kelly ha annullato la decisione, aggiungendo che il serbo è libero di lasciare la struttura dove era stato confinato al suo arrivo in Oceania. Il pool di avvocati diha espresso la linea difensiva, sottolineando come il serbo abbia rispettato tutte le norme per l’ingresso in Australia grazie ad un’esenzione medica pur non essendo vaccinato. Dopo ha preso la parola l’avvocato che rappresentava il Ministero degli Internio e si è giunti alla decisione del giudice. L’avvocato sconfitto nella circostanza ha preannunciato che il Ministro dell’Interno Karen Andrews potrebbe decidere comunque di espellere ...