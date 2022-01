“19 morti, tra cui 9 bambini”. Terribile incendio in un condominio: 63 feriti, 32 gravi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una tragedia quella capitata a New York nelle scorse ore: un incendio è divampato nell’appartamento di un edificio di 19 piani nel Bronx. Sono 19 per ora i morti accertati, tra cui 9 bambini. I feriti sono almeno 63, di cui 32 ricoverati in ospedale con ustioni di diverso grado e sintomi di asfissia da fumo. Sul posto almeno 200 i soccorritori per quelli che il capo dei vigili del fuoco della Grande Mela, Daniel Nigro, ha definito come “uno dei peggiori incendi della storia recente della città”. Non si sa molto, praticamente nulla, sulle cause che hanno provocato l’incendio. Tuttavia, dalle prime ricostruzioni, spiegano le autorità, le fiamme sarebbero partite verso le 11 del mattino ora locale da un appartamento di due piani tra il secondo e il terzo. Nel palazzo molte famiglie al completo, come è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una tragedia quella capitata a New York nelle scorse ore: unè divampato nell’appartamento di un edificio di 19 piani nel Bronx. Sono 19 per ora iaccertati, tra cui 9. Isono almeno 63, di cui 32 ricoverati in ospedale con ustioni di diverso grado e sintomi di asfissia da fumo. Sul posto almeno 200 i soccorritori per quelli che il capo dei vigili del fuoco della Grande Mela, Daniel Nigro, ha definito come “uno dei peggiori incendi della storia recente della città”. Non si sa molto, praticamente nulla, sulle cause che hanno provocato l’. Tuttavia, dalle prime ricostruzioni, spiegano le autorità, le fiamme sarebbero partite verso le 11 del mattino ora locale da un appartamento di due piani tra il secondo e il terzo. Nel palazzo molte famiglie al completo, come è ...

