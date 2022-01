Venezia, i complimenti al Milan: “Difficile contenere Theo Hernandez” (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Milan offre una prova di forza importante al 'Penzo'. A fine partita arrivano anche i complimenti diretti del Venezia su Twitter Leggi su pianetamilan (Di domenica 9 gennaio 2022) Iloffre una prova di forza importante al 'Penzo'. A fine partita arrivano anche idiretti delsu Twitter

Advertising

Gazzetta_it : Capitan Theo da 30 e lode: solo in tre meglio di lui. Con i complimenti del Venezia #VeneziaMilan - claudiamutti67 : RT @Gazzetta_it: Capitan Theo da 30 e lode: solo in tre meglio di lui. Con i complimenti del Venezia #VeneziaMilan - cesapino85 : Complimenti @VeneziaFC_IT ! ??????in bocca al lupo per il proseguo del campionato ???? #Venezia #Milan #SerieA @SerieA - maldiniforever3 : RT @Gazzetta_it: Capitan Theo da 30 e lode: solo in tre meglio di lui. Con i complimenti del Venezia #VeneziaMilan - PianetaMilan : #Venezia, i complimenti al #Milan: “Difficile contenere #TheoHernandez” #ACMilan #SempreMilan #VeneziaMilan -