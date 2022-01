Tornare in forma dopo le feste con le verdure fermentate: cosa sono e perché fanno dimagrire (Di domenica 9 gennaio 2022) Durante le festività natalizie è praticamente impossibile resistere a golosità sia dolci che salate, mettendo inevitabilmente a rischio la linea. Secondo i dati ISTAT, il peso degli italiani aumenta in media di 3 chili rispetto... Leggi su today (Di domenica 9 gennaio 2022) Durante le festività natalizie è praticamente impossibile resistere a golosità sia dolci che salate, mettendo inevitabilmente a rischio la linea. Secondo i dati ISTAT, il peso degli italiani aumenta in media di 3 chili rispetto...

Advertising

dr_lemme : Su Radioradiosa ho lanciato il nuovo percorso del viaggio culinario per ritornare in forma dopo le abbuffate natali… - Lacasespoglia : @salvinimi Io ci provo, scherzo... Ma questa cosa è davvero talmente tragica nella sostanza e ridicola nella forma… - Cecils33724063 : @GandolfiFulvio Le difficoltà fisiche che ho avuto durante l'ultimo viaggio che ho fatto mi hanno spinta a tornare… - Niki734 : @anajujitix Purtroppo ha commentato quella della Venier invece che quello di PP . Ancora una facciata per la gente.… - ycidday : @kamisatoayt ma allora è perfetto, ayato! tu fai il medium e dici ai poveri senza vita di tornare sulla terra sotto… -