Stasera in tv | oggi 9 gennaio 2022 | Tolo Tolo e Città segrete

(Di domenica 9 gennaio 2022) Quali sono i palinsesti televisivi diin TV?domenica 9abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 9La programmazione della serata di domenica 9è ampia. Su Rai 1 va in onda la pellicola Correre per ricominciare. Canale 5 propone la commedia in prima visione, con protagonista Checco Zalone. Rai3, invece, offre il documentario, con al timone il bravissimo Corrado Augias. Se avete voglia di guardare una pellicola che accontenta tutta la famiglia, su La5 c'è Il vero amore, mentre ...

RaiCultura : Il tradizionale Concerto di Capodanno 2022 della @Vienna_Phil dalla maestosa Sala del @Musikverein, oggi #1gennaio… - MarziaStark : Buongiorno a tutta la family del #tzvip, oggi relax totale che dobbiamo risparmiare le forze per twittare a più non… - annasgariglia : @VDiomaiuto Il : dai ..stavo scrivendo dai che stasera c’è Yargi e il t9 ha incartato tutto ??????dai che oggi Yargi day finalmente - mario68408726 : RT @Plug105: Buongiorno gioie mie , oggi sono casta in attesa di festeggiare stasera, volete assaggiare? ?? - NotizieIN : Calcio TV Oggi: Roma-Juventus Streaming Online, Inter-Lazio Gratis Stasera e Venezia-Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera oggi

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO: CHI GIOCA? Le probabili formazioni di Inter Lazio introducono la partita chea San Siro sarà naturalmente uno dei pezzi forti della ventunesima giornata di Serie A. Partita speciale per il grande ...Iniziaalle 12:30 la 21esima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A 2021/2022 con il match Venezia - Milan e si concluderàcon i due posticipi delle 20:45. Cagliari - Bologna è ...Steven Zhang é arrivato alla Pinetina ieri sera alle 19.45 per cenare insieme a Inzaghi e alla dirigenza al completo. Il presidente si è congratulato con la squadra: "Mi spiace non esser stato qui con ...La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 9 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le P ...