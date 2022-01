Speranza Scappucci è la prima donna italiana a dirigere alla Scala (Di domenica 9 gennaio 2022) La direttrice in tacchi rossi conquista il podio del teatro alla Scala. Il debutto era programmato per il mese di maggio prossimo, ma l’emergenza Covid non risparmia nessuno. E così, a causa dell’indisposizione del Maestro Evelino Pidò, bloccato dalla pandemia, l’arrivo di Speranza Capucci prima donna italiana a dirigere alla Scala è stato anticipato al prossimo 18 gennaio. L’opera è “I Capuleti e i Montecchi”, di cui sono già iniziate le prove. La direttrice d’orchestra romana si appresta così a segnare un primato piuttosto atteso. In tutte la storia del Teatro alla Scala di Milano infatti, nessuna italiana è ancora salita sul podio a ... Leggi su tuacitymag (Di domenica 9 gennaio 2022) La direttrice in tacchi rossi conquista il podio del teatro. Il debutto era programmato per il mese di maggio prossimo, ma l’emergenza Covid non risparmia nessuno. E così, a causa dell’indisposizione del Maestro Evelino Pidò, bloccato dpandemia, l’arrivo diCapucciè stato anticipato al prossimo 18 gennaio. L’opera è “I Capuleti e i Montecchi”, di cui sono già iniziate le prove. La direttrice d’orchestra romana si appresta così a segnare unto piuttosto atteso. In tutte la storia del Teatrodi Milano infatti, nessunaè ancora salita sul podio a ...

