Siria, le macerie di Idlib rivivono con il parkour (Di domenica 9 gennaio 2022) I giovani Siriani riprendono gli spazi del loro Paese martoriato dalla guerra con le spettacolari esibizioni di parkour. Le foto Leggi su vanityfair (Di domenica 9 gennaio 2022) I giovanini riprendono gli spazi del loro Paese martoriato dalla guerra con le spettacolari esibizioni di. Le foto

Ultime Notizie dalla rete : Siria macerie 2022: per non dimenticare quei conflitti 'dimenticati' ... l'avvento del messaggero di pace significava la speranza di una rinascita dalle macerie della ... In Siria, in Iraq, e cambiando latitudine, in Cecenia e per venire a giorni più ravvicinati, in Libia, ...

Siria, Idlib: uccisi i primi civili del 2022 ... sabato primo gennaio, contro il governatorato di Idlib, nel Nord - Ovest della Siria. A riferirlo ... le cui squadre hanno recuperato i corpi delle vittime dalle macerie e prestato assistenza ai feriti.

