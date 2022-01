Scuole chiuse, bufera su De Luca e presidi per i fondi delle misure anti Covid (Di domenica 9 gennaio 2022) Che fine hanno fatto i soldi per le misure anti Covid nelle Scuole? Sulla questione si aprirà, a giorni, un’indagine da parte del Governo. E non sono escluse evoluzioni giudiziarie. Nel mirino finiscono tutti i presidi che chiedono la chiusura e chi sta violando le disposizioni dell’Esecutivo, vale a dire il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, sta ricordando a più riprese che sono stati stanziati milioni di euro, nella maggior parte dei casi assegnati direttamente agli istituti scolastici, per l’installazione dei rilevatori di CO2 e di sosfisticati sistemi di filtraggio dell’aria. Una misura già adottata in diversi Paesi europei, testata sul campo e molto efficace per evitare l’eventuale aerosolizzazione del virus. Laddove ... Leggi su ildenaro (Di domenica 9 gennaio 2022) Che fine hanno fatto i soldi per lenelle? Sulla questione si aprirà, a giorni, un’indagine da parte del Governo. E non sono escluse evoluzioni giudiziarie. Nel mirino finiscono tutti iche chiedono la chiusura e chi sta violando le disposizioni dell’Esecutivo, vale a dire il presidente della Regione Campania, Vincenzo De. Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, sta ricordando a più riprese che sono stati stanziati milioni di euro, nella maggior parte dei casi assegnati direttamente agli istituti scolastici, per l’installazione dei rilevatori di CO2 e di sosfisticati sistemi di filtraggio dell’aria. Una misura già adottata in diversi Paesi europei, testata sul campo e molto efficace per evitare l’eventuale aerosolizzazione del virus. Laddove ...

