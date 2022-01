Sci alpino | startlist slalom Adelboden 2022 | orari | tv | programma | streaming | pettorali italiani

(Di domenica 9 gennaio 2022) Domenica 9 gennaio si disputerà lomaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-di sci. Si concluderà il fine settimana sulle nevi svizzere, con una gara tra i pali stretti dopo il gigante di sabato. Si preannuncia grande spettacolo tra i rapid gates e tutto sempre pronto per un’avvincente battaglia tra i migliori interpreti di questa specialità, dopo che l’evento di Zagabria è stato cancellato il giorno dell’Epifania. LA DIRETTA LIVE DELLOFEMMINILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E 12.30 LA DIRETTA LIVE DELLODIALLE 10.30 E 13.30 Il grande favorito della vigilia sarà il francese Clement Noel, che scatterà col pettorale numero 3. Prima del transscenderanno il norvegese Sebastian ...

I PRECEDENTI DEGLI AZZURRI AD ADELBODEN LA CRONACA DEL GIGANTE MASCHILE LA CRONACA DEL GIGANTE FEMMINILE DI KRANJSKA GORA Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale ...Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale degli sport invernali di oggi, domenica 9 gennaio 2022 . Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per, salto con gli, combinata nordica , biathlon , bob , snowboard , freestyle , slittino e slittino naturale . Ci saranno inoltre gli Europei di speed skating , la Coppa Europa di ...Domenica 9 gennaio si disputerà lo slalom femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Si concluderà il fine settimana sulle nevi slovene, con una gara tra ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, tv, streaming e pettorali di partenza dello slalom di Kranjska Gora - La presentazione dello slalom di Kranjska Gora - La classifica della C ...