Roma, Mourinho: «Con una squadra di personalità il 3-2 non sarebbe stato un problema» (Di domenica 9 gennaio 2022) Mourinho analizza il ko contro la Juventus. Le parole del tecnico della Roma dopo la gara giocata oggi all’Olimpico Al termine della sfida contro la Juventus, il tecnico della Roma Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN. Le sue parole PARTITA – «Abbiamo fatto molto bene, 70 minuti di livello assoluto, anche quando siamo rientrati nel secondo tempo abbiamo avuto una buona organizzazione tattica e li abbiamo schiacciati. Dopo è un collasso psicologico. Il 3-2 mi ha ammazzato perchè Felix ha fatto una partita straordinaria offensivamente, difensivamente ha chiuso con uno sprint con Cuadrado. Lo cambio e il giocatore che entra dopo un minuto ha sbagliato. Con una squadra di mentalità e personalità forte il 3-2 non sarebbe stato un ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022)analizza il ko contro la Juventus. Le parole del tecnico delladopo la gara giocata oggi all’Olimpico Al termine della sfida contro la Juventus, il tecnico dellaJosèha parlato ai microfoni di DAZN. Le sue parole PARTITA – «Abbiamo fatto molto bene, 70 minuti di livello assoluto, anche quando siamo rientrati nel secondo tempo abbiamo avuto una buona organizzazione tattica e li abbiamo schiacciati. Dopo è un collasso psicologico. Il 3-2 mi ha ammazzato perchè Felix ha fatto una partita straordinaria offensivamente, difensivamente ha chiuso con uno sprint con Cuadrado. Lo cambio e il giocatore che entra dopo un minuto ha sbagliato. Con unadi mentalità eforte il 3-2 nonun ...

