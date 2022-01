Ranking ATP, Jannik Sinner esce dalla top-10: cercherà il controsorpasso agli Australian Open. Berrettini 7°, Nadal rivince (Di domenica 9 gennaio 2022) A Jannik Sinner non è bastato vincere le tre partite giocate nella fase a gironi della ATP Cup per conservare il suo piazzamento nella top-10 del Ranking ATP. L’azzurro ha sconfitto nettamente l’Australiano Max Purcell, il francese Arthur Rinderknech e il russo Roman Safiullin, ma l’Italia è stata eliminata, non riuscendo a raggiungere le semifinali. Contestualmente il canadese Felix Auger-Aliassime si esaltava e, insieme a Denis Shapovalov, riusciva ad alzare al cielo il trofeo per Nazionali di tennis con 3 vittorie e 2 sconfitte in singolare. Il nordamericano si è così issato a quota 3653 punti, operando il sorpasso non soltanto sul nostro Jannik Sinner (3390 punti), ma anche sul polacco Hubert Hurkacz (3636), salendo così al nono posto della graduatoria. L’altoatesino è invece ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) Anon è bastato vincere le tre partite giocate nella fase a gironi della ATP Cup per conservare il suo piazzamento nella top-10 delATP. L’azzurro ha sconfitto nettamente l’o Max Purcell, il francese Arthur Rinderknech e il russo Roman Safiullin, ma l’Italia è stata eliminata, non riuscendo a raggiungere le semifinali. Contestualmente il canadese Felix Auger-Aliassime si esaltava e, insieme a Denis Shapovalov, riusciva ad alzare al cielo il trofeo per Nazionali di tennis con 3 vittorie e 2 sconfitte in singolare. Il nordamericano si è così issato a quota 3653 punti, operando il sorpasso non soltanto sul nostro(3390 punti), ma anche sul polacco Hubert Hurkacz (3636), salendo così al nono posto della graduatoria. L’altoatesino è invece ...

