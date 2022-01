“Questo da parte di Matteo”. C’è posta per te, il gesto di Paolo Bonolis per i genitori del 18enne guarito dal cancro (Di domenica 9 gennaio 2022) C’è posta per te, la storia di Matteo commuove il pubblico. Un racconto intriso di sofferenza ma anche di rinascita, tutto grazie all’amore incondizionato e a un grande esempio di coraggio. Matteo ha voluto ringraziare i suoi genitori, sempre vicini a lui durante la malattia, in modo decisamente originale. Nello studio televisivo di Maria De Filippi, Matteo realizza un grande sogno anche grazie all’aiuto di Paolo Bonolis. La storia è quella di un’estenuante battaglia contro la grave malattia. Matteo ha vinto contro il cancro, e con lui anche i suoi genitori, sempre al suo fianco. Matteo ha voluto indirizzare proprio a loro una commovente lettera, “È stato il vostro amore incondizionato a ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) C’èper te, la storia dicommuove il pubblico. Un racconto intriso di sofferenza ma anche di rinascita, tutto grazie all’amore incondizionato e a un grande esempio di coraggio.ha voluto ringraziare i suoi, sempre vicini a lui durante la malattia, in modo decisamente originale. Nello studio televisivo di Maria De Filippi,realizza un grande sogno anche grazie all’aiuto di. La storia è quella di un’estenuante battaglia contro la grave malattia.ha vinto contro il, e con lui anche i suoi, sempre al suo fianco.ha voluto indirizzare proprio a loro una commovente lettera, “È stato il vostro amore incondizionato a ...

