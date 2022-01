LIVE Inter-Lazio 0-0 | Serie A calcio 2022 in DIRETTA | Dzeko parte dalla panchina!

Leggi su oasport

(Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.33 Era dal campionato 1960/61 che lanon subiva almeno 37 gol nelle prime 20 partite stagionali diA (38 in quel caso). 20.30 Maurizio Sarri è imbattuto da sette gare di campionato contro l’, parziale in cui ha ottenuto il successo ben cinque volte (2 pareggi): in generale, tra i tecnici che hanno affrontato i nerazzurri almeno 10 volte nell’era dei tre punti a vittoria, nessuno ha una percentuale di successi più alta rispetto all’attuale allenatore della(sei in 11 gare, 55%). 20.27 Sergej Milinkovic-Savic ha realizzato cinque gol contro l’inA, contro nessuna avversaria ha realizzato così tante reti nella competizione; il giocatore dellainoltre è ...