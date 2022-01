Inter-Lazio 2-1

(Di domenica 9 gennaio 2022) Milano, 9 gen. - (Adnkronos) - L'batte 2-1 lanel posticipo serale della 21/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Meazza' di Milano. Nel primo tempo al vantaggio dei padroni di casa con Bastoni al 30' risponde Immobile al 35'; il gol decisivo arriva al 22' della ripresa ad opera di Skriniar. In classifica i nerazzurri mantengono la vetta con 49 punti, uno in più del Milan e un match in meno dei rossoneri, mentre i biancocelesti sono sesti a quota 32 insieme a Roma e Fiorentina ma i viola devono recuperare due partite.

L'comincia il 2022 come aveva finito il 2021: con una vittoria. Dopo la partita saltata con il Bologna, la squadra di Inzaghi inizia bene il nuovo anno battendo la "sua"2 - ...Latenta il forcing finale ma non riesce a trovare il pareggio. Finisce 2 - 1 per l'che centra l'ottava vittoria di fila in campionato, riprendendosi la vetta della classifica e con una gara ...