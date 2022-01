Infortunio Insigne | il comunicato ufficiale del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 9 gennaio 2022) La SSCha pubblicato ilrelativo alle condizioni di Lorenzo, uscito peralla mezz’ora del primo tempo. A seguito di uno scatto in profondità, il calciatore delha dovuto interrompere la corsa per un dolore alla coscia destra. Dopo l’intervento dello staff medico, il capitano azzurro ha provato a stringere i denti e a restare in campo, ma senza successo. In merito alle sue condizioni, la società ha dichiarato che si tratta di un risentimento muscolare alla coscia destra e che saranno fatte ulteriori valutazioni nei prossimi giorni.