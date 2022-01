In un mese arriveremo a 2.500 vittime tra i No Vax. Abrignani (Cts): “Morti che potevano essere evitate. Non vaccinarsi è come andare in moto a folle velocità senza casco” (Di domenica 9 gennaio 2022) “Nei prossimi 30 giorni stando ai ritmi attuali avremo 2.500 Morti tra le persone non vaccinate, Morti che potevano essere evitate. Per questo continuo a dire che non vaccinarsi è come andare in moto a folle velocità senza casco”. È l’allarme lanciato a Radio 24 dall’immunologo e componente del Comitato tecnico scientifico, Sergio Abrignani. “Nella popolazione over 50 per la quale domani scatterà l’obbligo vaccinale – ha aggiunto Abrignani – ci sono oltre 2milioni e 200 mila persone non vaccinate che contribuiscono al 75% dei ricoveri in terapia intensiva e al 60% delle Morti. In questi ultimi dieci giorni abbiamo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 9 gennaio 2022) “Nei prossimi 30 giorni stando ai ritmi attuali avremo 2.500tra le persone non vaccinate,che. Per questo continuo a dire che nonin”. È l’allarme lanciato a Radio 24 dall’immunologo e componente del Comitato tecnico scientifico, Sergio. “Nella popolazione over 50 per la quale domani scatterà l’obbligo vaccinale – ha aggiunto– ci sono oltre 2milioni e 200 mila persone non vaccinate che contribuiscono al 75% dei ricoveri in terapia intensiva e al 60% delle. In questi ultimi dieci giorni abbiamo ...

