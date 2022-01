Governo Australiano, Djokovic ha presentato prove insufficienti (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Tribunale di Melbourne ha pubblicato le osservazioni del Governo Australiano in risposta all'opposizione di Djokovic rispetto alla bocciatura del visto d'ingresso nel paese. Opposizione che sarà discussa stanotte in tribunale.Secondo il Governo Australiano l`infezione da Covid non è una motivazione sufficiente per ottenere l`esenzione medica e Djokovic non ha fornito ulteriori prove evidenti di controindicazione al vaccino. Nella motivazione indotta dall'Australia non esistono garanzie di ingresso da parte di un non cittadino Australiano nel Paese ma esistono criteri per l`ingresso e ragioni per cui il visto può essere annullato o rifiutato.Le domande di Djokovic soddisfacevano i requisiti per poter viaggiare in Australia senza ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Tribunale di Melbourne ha pubblicato le osservazioni delin risposta all'opposizione dirispetto alla bocciatura del visto d'ingresso nel paese. Opposizione che sarà discussa stanotte in tribunale.Secondo ill`infezione da Covid non è una motivazione sufficiente per ottenere l`esenzione medica enon ha fornito ulteriorievidenti di controindicazione al vaccino. Nella motivazione indotta dall'Australia non esistono garanzie di ingresso da parte di un non cittadinonel Paese ma esistono criteri per l`ingresso e ragioni per cui il visto può essere annullato o rifiutato.Le domande disoddisfacevano i requisiti per poter viaggiare in Australia senza ...

