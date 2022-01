DIRETTA Napoli-Sampdoria | segui la partita LIVE

Advertising

sscnapoli : ??? #NapoliSamp sarà diretta dall’arbitro Di Bello di Brindisi. ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ??? #JuveNapoli sarà diretta dall’arbitro Sozza di Seregno. ?? #ForzaNapoliSempre - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale LIVE – Napoli-Sampdoria, segui la diretta del match: LIVE –… - SkySport : Napoli-Sampdoria, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkySport #SkySerieA #SerieA… - MessiTV10 : ??Guarda Serie A in Diretta Gratuito & FULL HD? -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Napoli

- Dopo il pareggio ottenuto sul campo della Juventus, ilospita la Sampdoria , per la seconda giornata di ritorno della serie A. Gli azzurri, ancora senza Spalletti , fermato dal Covid, continuano ad essere in piena emergenza. Senza Anguissa, Mario ...Segui tutte le partite del, insu . Abbonati oraDiretta Genoa Spezia, streaming video tv: formazioni, quote e risultato live della partita valida per la 21^ giornata di Serie A allo stadio Marassi.La gara di oggi con la Roma sarà molto indicativa, dopo il pareggio con luci ed ombre contro il Napoli, a Roma la Juventus cerca una prestazione convincente in ottica quinto posto, cercando ...