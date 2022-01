“Dibattito inutile su Dad sì e Dad no” (Di domenica 9 gennaio 2022) di Pasquale Passamano Aprire in questo momento un Dibattito su chi è favorevole o contrario alla didattica e gli esami a distanza nelle Università e nelle Istituzioni di Alta formazione Artistica e Musicale italiane, mi sembra assolutamente poco opportuno. Abbiamo un sistema sanitario, nel nostro paese, “quasi al collasso “. Negli ospedali di molte regioni, il numero dei posti occupati da pazienti COVID-19 nei reparti ordinari e nelle terapie intensive ha superato la soglia di sicurezza. Dopo quasi un anno, ci troviamo di nuovo con le autoambulanze in fila fuori ai pronto soccorso e la politica in Italia sta ancora a discutere e litigare di obbligo vaccinale, di super Green pass e di Green pass base. In 20 giorni abbiamo perso un “vantaggio “ sul numero dei contagi che avevamo nei confronti di altri paesi europei e stiamo ritornando a prendere le stesse misure prese un ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 9 gennaio 2022) di Pasquale Passamano Aprire in questo momento unsu chi è favorevole o contrario alla didattica e gli esami a distanza nelle Università e nelle Istituzioni di Alta formazione Artistica e Musicale italiane, mi sembra assolutamente poco opportuno. Abbiamo un sistema sanitario, nel nostro paese, “quasi al collasso “. Negli ospedali di molte regioni, il numero dei posti occupati da pazienti COVID-19 nei reparti ordinari e nelle terapie intensive ha superato la soglia di sicurezza. Dopo quasi un anno, ci troviamo di nuovo con le autoambulanze in fila fuori ai pronto soccorso e la politica in Italia sta ancora a discutere e litigare di obbligo vaccinale, di super Green pass e di Green pass base. In 20 giorni abbiamo perso un “vantaggio “ sul numero dei contagi che avevamo nei confronti di altri paesi europei e stiamo ritornando a prendere le stesse misure prese un ...

